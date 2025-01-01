Полицията в Гърция е планирала засилени мерки за пътна безопасност и контрол по пътищата по повод празника Успение Богородично (15 август), предаде Kathimerini. Целта е безопасното придвижване на гражданите и предотвратяване на пътнотранспортни произшествия по цялата пътна мрежа на страната.
Според официално съобщение планът за мерките е изготвен в рамките на специалните указания на ръководството на гръцката полиция за пълна и непрекъсната активност, координация и надзор на всички служби на „Пътна полиция“, за да се осигурят условия за нормално и безопасно движение по пътищата.
По-конкретно мерките включват:
- Контрол на пътната мрежа по сектори според особените условия на движение във всяка област.
- Засилено полицейско присъствие и целенасочен контрол на места с честа концентрация на ПТП.
- Интензивен пътен контрол на входовете и изходите на големите градове, където има увеличен трафик.
- Специални действия и засилени мерки в рамките на населените места.
- Повече контрол в зони с масово присъствие на пътници (летища, пристанища, гари и др.).
- Създаване на екипи за общи и специализирани проверки с акцент върху опасни нарушения, както и такива, които според статистиката водят до тежки катастрофи (превишена скорост, шофиране под въздействие на алкохол, неправилно изпреварване, използване на мобилен телефон, неползване на каска и др.).
- Навременно осигуряване на сътрудничество с всички компетентни институции, където е необходимо.
- Информиране на гражданите за пътната обстановка и възможни проблеми.
През целия период на действие на мерките както персоналът, така и техниката на гръцката полиция – особено пътните служби – ще бъдат в повишена готовност. Ще се използват патрулни автомобили, мотоциклети и цивилни превозни средства с необходимия персонал и оборудване за ефективен контрол.
Освен това по време на празничния период ще важат забрани за движение на товарни автомобили с максимално допустимо тегло над 3,5 тона по националните пътища, както следва:
- В четвъртък, 14 август, от 16:00 до 22:00 ч., и в петък, 15 август, от 08:00 до 13:00 ч. – в посока изход от градовете.
- В неделя, 17 август, от 16:00 до 23:00 ч. – в посока вход към градовете.
За безопасно пътуване и предотвратяване на ПТП полицията препоръчва на гражданите:
- Да извършат техническа проверка на автомобила и да се информират за пътните условия и времето преди пътуване.
- Да бъдат особено внимателни при шофиране и да спазват правилата за движение.
- Да спазват пътните знаци и указанията на полицейските служители.
- Да не използват мобилен телефон или други устройства, които разсейват вниманието.
- Да не употребяват алкохол, ако ще шофират.
- Да обезопасяват децата с подходящи столчета.
- Да носят предпазни колани и каски при моторни превозни средства.
- Да не надценяват шофьорските си умения и техническите възможности на автомобила.
- Да проявяват уважение и отговорност към всички участници в движението.