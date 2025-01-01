Полицията в Гърция е планирала засилени мерки за пътна безопасност и контрол по пътищата по повод празника Успение Богородично (15 август), предаде Kathimerini. Целта е безопасното придвижване на гражданите и предотвратяване на пътнотранспортни произшествия по цялата пътна мрежа на страната.

Според официално съобщение планът за мерките е изготвен в рамките на специалните указания на ръководството на гръцката полиция за пълна и непрекъсната активност, координация и надзор на всички служби на „Пътна полиция“, за да се осигурят условия за нормално и безопасно движение по пътищата.

По-конкретно мерките включват:

Контрол на пътната мрежа по сектори според особените условия на движение във всяка област.

Засилено полицейско присъствие и целенасочен контрол на места с честа концентрация на ПТП.

Интензивен пътен контрол на входовете и изходите на големите градове, където има увеличен трафик.

Специални действия и засилени мерки в рамките на населените места.

Повече контрол в зони с масово присъствие на пътници (летища, пристанища, гари и др.).

Създаване на екипи за общи и специализирани проверки с акцент върху опасни нарушения, както и такива, които според статистиката водят до тежки катастрофи (превишена скорост, шофиране под въздействие на алкохол, неправилно изпреварване, използване на мобилен телефон, неползване на каска и др.).

Навременно осигуряване на сътрудничество с всички компетентни институции, където е необходимо.

Информиране на гражданите за пътната обстановка и възможни проблеми.

През целия период на действие на мерките както персоналът, така и техниката на гръцката полиция – особено пътните служби – ще бъдат в повишена готовност. Ще се използват патрулни автомобили, мотоциклети и цивилни превозни средства с необходимия персонал и оборудване за ефективен контрол.

Освен това по време на празничния период ще важат забрани за движение на товарни автомобили с максимално допустимо тегло над 3,5 тона по националните пътища, както следва:

В четвъртък, 14 август, от 16:00 до 22:00 ч., и в петък, 15 август, от 08:00 до 13:00 ч. – в посока изход от градовете.

В неделя, 17 август, от 16:00 до 23:00 ч. – в посока вход към градовете.

За безопасно пътуване и предотвратяване на ПТП полицията препоръчва на гражданите: