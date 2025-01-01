Министерският съвет на Република България прие решение за поемане на ангажимент за крайно обезвреждане на залежалите пестициди и препарати за растителна защита на територията на Република България, след приключване на изпълнението на Швейцарско-Българската програма за сътрудничество през декември 2029 г.

Проблемите със залежалите пестициди възникват в страната след 1990 г., в резултат на ликвидиране на бившите ТКЗС и АПК. До момента са изпълнени две програми за обезвреждане на пестициди, по които са почистени общо над 4 800 тона пестициди и други препарати за растителна защита е изтекъл срок на годност. Все още на територията на страната остават непочистени 173 склада с негодни за употреба пестициди, препарати за растителна защита и опасни отпадъци в количества около 2 500 тона.

Програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба пестициди и мерки за превенция“ по Швейцарско-Българската програма за сътрудничество - Втори Швейцарски принос към избрани страни членки на Европейския Съюз за намаляване на икономическите и социални различия между страните в Европейския Съюз, е продължение на мерките за обезвреждане на пестицидите, извършени в предходния програмен период.

Почистването, ремедиация и третирането на смесените отпадъци трябва да се финансират от българска страна след приключване на програмата през декември 2029 г. Преди подписване на Споразумението по Швейцарско-Българската програма за сътрудничество е необходимо да бъде поет официален ангажимент от страна на правителството на България за изпълнението на тези дейности.

С решението на МС се гарантира устойчивостта на предприетите по програмата мерки за крайно обезвреждане на залежалите пестициди на територията на страната.