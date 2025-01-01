Криминално проявен мъж на 44 години е задържан в Добрич за телефонната измама на 92-годишния мъж, от когото е взел 19 200 лева, съобщават от полицията.

Мъжът е заловен след разследване на униформените. Те установяват мъжа, получил сумата пари, който е криминално проявен и осъждан.

92-годишен мъж хвърли през прозореца близо 20 000 лв. на ало измамници

Той прави пълни самопризнания за извършеното деяние и предава част от сумата в размер на 2300 лв. Първоначално е задържан за срок до 24 часа, а след това му е повдигнато обвинение и с прокурорско постановление мярката за задържане е удължена на 72 часа.

Работата по случая продължава. Възрастният мъж е въведен в заблуждение, че разговаря с полицай, който иска съдействие от него за залавяне на украинска банда.

Припомняме, че сигналът за измамата е подаден от снахата на 92-годишния мъж на 11 август. Тя е обяснила, че неизвестен мъж е звъннал на домашния телефон на свекъра ѝ и се е представил за служител на МВР.

Чрез въвеждане в заблуждение измамникът е успял да убеди възрастния мъж да предаде всичките си налични пари. Той хвърлил през прозорец на апартамента си сумата от 19 200 лева.