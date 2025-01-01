„БДЖ – Товарни превози” ЕООД и пакистанската търговско-логистична компания Real Change LTD подписаха Меморандум за разбирателство с цел засилване на търговските отношения между Република България и Пакистан, съобщиха от пресцентъра на българския национален железопътен превозвач.

На среща в сградата на „Холдинг БДЖ“ двете страни се споразумяха да си сътрудничат в извършването на товарни превози с железопътен транспорт, в обмяната на добри практики и в оптимизирането на вносно-износните операции на стоки, посочват от БДЖ.

От страна на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД документът подписа управителят на дружеството инж. Диан Боев, а от страна на Real Change LTD – изпълнителният директор Мухамад Фероз Фарук.

В срещата участие взеха още посланикът на Пакистан в България Модасар Чаудри, заместник-министърът на транспорта и съобщенията Любен Нанов, изпълнителният директор на „Холдинг БДЖ“ ЕАД Мартин Ангелов и членът на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД д-р Людмил Иванов.

Пакистанската компания се ангажира да улесни максимално документацията за извършване на търговска дейност, докато „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД изрази готовност да предостави логистична подкрепа в превоза на товари на територията на България и Европейския съюз.