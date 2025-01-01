Този след обяд ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над южните и западните райони. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София - около 31°. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. По-значителна облачност ще има над южните райони и на отделни места там са възможни слаби превалявания. Утре (15 август, петък) в повечето райони ще е предимно слънчево. В Югозападна България и планините ще се развива купеста облачност и на места ще превали. Ще духа до умерен, в Югоизточна България временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, за София - около 31°. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Синоптиците обявяват жълт предупредителен код за потенциално опасно време и силен вятър в 4 области на страната - Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали. Там се очаква да духа временно силен вятър от изток-североизток с пориви до 20-22 m/s.

В планините ще преобладава слънчево време. В следобедните часове на отделни места в Рило-Родопската област ще превали. Ще духа умерен и временно силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25°, на 2000 метра - около 17°.

По Черноморието ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността през втората половина на деня над южното крайбрежие. Ще продължи да духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

През почивните дни ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. Вятърът ще се задържи от изток-североизток, в събота ще е слаб до умерен, в Югоизточна България предимно умерен, в неделя ще отслабне. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30° и 35°.