150 души са били евакуирани от голяма лондонска болница заради сигнали за химическо замърсяване, предаде ДПА.

Пожарникарите в британската столица са получили първия сигнал тази сутрин в 08:49 ч. (10:49 ч. българско време) от болница „Гайс“ в Съдарк, като екипите са провели операции за проветряване на сградата.

Евакуирани са били хората от мазето и партерния етаж на болницата.

Лондонската пожарна служба коментира случилото в изявление, в което пише, че „на място са изпратени две пожарни коли, два пожарни спасителни екипа, команден екип и специалисти по опасни материали“.

„Екипите провеждат операциия по проветряване на сградата“, пише още в текста, както и, че „150 души са евакуирани от мазето и партерния етаж на болницата от пожарникарите и персонала на лечебното заведение“.

„Гайс“ е голям медицински център, разполагащ с 400 легла. Болницата е специализирана в лечение на рак, бъбречни заболявания, урология, стоматология, УНГ и ортопедия, посочва ДПА.