9-годишно дете е в болница след инцидент с електрическа тротинетка. Това съобщиха от полицията в Сливен.

Инцидентът е станал на 9 август, около 20:30 часа, в сливенското село Стара.

По първоначални данни детето е управлявало индивидуално електрическо превозно средство по една от улиците в селото, когато е загубило управление и е паднало на пътното платно.

На място са били извикани екипи на спешна помощ, които са транспортирали пострадалия в болнично заведение в град Сливен за оказване на медицинска помощ.

По случая е образувано досъдебно производство.