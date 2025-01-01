39-годишна водачка на тротинетка пострада при катастрофа на входа на самуилското село Владимировци, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден около 13:00 часа. Докато се движела към селото, тя е била изпреварена от автомобил, шофиран от 26-годишна жена от село Ножарово.

Младежи на тротинетка пострадаха, след като 18-годишна шофьорка ги блъсна в Разград

При маневрата водачката на колата не преценила странично разстоянието, закачила с огледалото си и съборила на земята жената с тротинетката.

Пострадалата е транспортирана в болницата в Разград, където в момента се изяснява състоянието ѝ.

Шофьорката на автомобила е тествана за употреба на алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни.