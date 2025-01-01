Брат и сестра пострадаха при катастрофа, станала на 12 август на кръстовището между улиците „Дунав“ и „Васил Левски“, съобщиха от полицията в Разград.

18-годишна шофьорка на автомобил предприема ляв завой от „Дунав“ в посока „Васил Левски“, отнема предимството и удря движещата се направо по „Дунав“ електрическа тротинетка. Индивидуалното превозно средство било управлявано от 21-годишен мъж от Разград, който возел 19-годишната си сестра.

Двамата са транспортирани в МБАЛ-Разград. Водачът с фрактури на крак и хематом на главата е оставен за лечение, а момичето с охлузни рани е прегледано и освободено.

Пробите на водачите за алкохол и наркотици са отрицателни. На управлявалия тротинетката е съставен акт. По случая е започнато разследване.