Мъж и жена пострадаха при пожар в работилница в Смолянско, съобщиха от полицията.

На 13 август е получен сигнал за пожар в работилница в село Старцево, ул. „Билянска“. Предполагаемата причина за възникване на огъня е късо съединение в електрическа инсталация.

При произшествието леко са пострадали мъж и жена – собственици на имота, опитвайки се да потушат пламъците. Оказана им е медицинска помощ в ЦСМП – Златоград.

Вследствие на пожара са унищожени 40 конструкции за кошери, центрофуга за мед, пчелен мед и инструменти за вадене на мед. Спасени са селскостопанската постройка с животни и други помощни сгради в близост.