Хванаха възрастен мъж за палеж на стърнища край хасковско село, съобщиха от полицията.

Това е станало на 13 август след сигнал пламъци в сухи треви и храсти по пътя, свързващ селата Елена с Болярски извор.

Огнеборците са загасили огъня, но при проверка униформените са констатирали, че в периметър от 100 метра е палено на 3 места на различно разстояние едно от друго.

Огнищата са били в различен периметър на изгаряне и с обща площ около 100 кв.м. Заловен 84-годишен харманлиец. Той е спрян с колата си и е държал в ръцете си кибрит.

Той е признал, че е запалил трите огнища, тъй като се дразнел на сухите треви покрай пътя. Случаят е докладван на прокуратурата. Възрастният мъж не е задържан поради здравословни причини.