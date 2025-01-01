Задържаха 68-годишен мъж за пожар в Ловешко, съобщиха от полицията.

На 10 август в пожарната в Тетевен е подаден сигнал за пожар в землището на града. Запалени изсъхнали треви, листа, храсти и дървета в местността "Конски дол", като огънят се е разпрострял до местността "Хаджийските ливади" и скалния венец на връх Червен - около 40 дка.

Задържаха криминално проявен мъж за умишлен палеж в село Главан

На място са изпратени екипи на пожарната, които заедно със служители на Държавното горско стопанство и доброволци са успели да овладеят огъня, а през нощта на място е останал да дежури противопожарен автомобил.

Разследването по случая продължава под ръководството на прокуратурата.