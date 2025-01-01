През цялата изминала нощ продължи гасенето на големия горски пожар край язовир "Кърджали".

Той засегна около 200 декара смесена гора и застраши близките населени места. Над 12 часа екипите на пожарната и горски служители правеха усилия да не допуснат огъня да доближи селата Ридово и Снежинките, предава БНР.

Пожар бушува в гора край Кърджали

Пожарът избухна в късния следобед вчера. Мястото е труднодостъпно и имаше опасност пламъците да стигнат до къщите на хората.

Заместник-кметът Даниел Делчев каза, че има готовност общината да осигури подслон на местните хора, ако се наложи евакуация. Но някои от тях напуснаха домовете си предварително.

В този район живеят около 200 души, както в близките села, така и в малки махали наоколо и вили покрай брега на язовира. Очакванията са пожарът да бъде локализиран.

И в следващите часове на терен ще останат 6-те противопожарни автомобила и техниката на горските служби и общината в Кърджали. Ще продължи и правенето на просеки в гората, което е в основата да не се допусне разрастване на пожара.