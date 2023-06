Тупак Шакур получи звезда на холивудската Алея на славата броени дни преди рождената дата на легендата на хип-хопа, съобщи Асошиейтед прес.



Сестрата на покойния рапър Секиуа "Сет" Шакур прие звездата от името на семейството. Тя се разплака, докато говореше за представата си за това как по-големият й брат би се почувствал да бъде почетен със звезда на Алеята на славата.



"Когато за пръв път стъпи на сцената на театър "Аполо" като 13-годишен, когато още никой не знаеше името му, той мечтаеше да има звезда тук, на Алеята на славата", каза Секиуа Шакур, която често по време на речта си си поемаше дълбоко дъх, за да овладее вълнението си.



Организаторите на Алея на славата казаха, че са избрали Тупак Шакур да бъде почетен със звезда още през 2013 г., но очаквали семейството и наследниците да изберат датата.



Звездата на Шакур е 2758-ата на Алеята на славата. Рождената му дата е 16 юни. Рапърът, който е една от най-прочутите личности в хип-хопа, бе прострелян и почина през 1996 г., когато бе на 25 години. Професионалната му музикална кариера продължи пет години, през които той има продадени над 75 милиона записа по света, сред които и диамантеният албум "All Eyez on Me", от който са хитовете "California Love (Remix)", "I Ain't Mad at Cha" и "How Do U Want It". Той бе въведен в Залата на славата на рокендрола през 2017 г. Шакур се снима като актьор в няколко популярни продукции като "Поетичната Джъстис", "Мафиотска връзка", "Над ръба".