13-годишно момче е причинило пожара в Тополовградско, съобщиха от полицията.

Малолетният е признал в присъствието на инспектор от Детска педагогическа стая, че на 30 август е изхвърлил запалена цигара в местността „Зиберова чешма" в село Орешник.

Огромният пожар в Хасковско е локализиран: 13-годишен е запалил огъня, докато пушел цигари с друго дете (ВИДЕО)

Вследствие на пламъците тогава изгоряха 120 дка сухи треви и храсти. В разговор с него станало известно, че същият ден малко по-рано момчето е палило огън, за да си опече месо и е предизвикало пожар в местността „Курията“ в Тополовград.

Там пламъците обхванаха 1,3 дка - 1 дка иглолистна гора, а останалото - сухи треви. Случая ще бъде докладван на прокуратурата по компетентност.

Припомняме, че момче също на 13 години бе установено за пожара, който възникна на 23 август и обхвана около 14 000 декара в землищата на селата села Динево, Малево, Криво поле и Корен в община Хасково.