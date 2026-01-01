Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви нови споразумения за намаляване на цените на лекарствата с няколко фармацевтични компании, сред които австралийската Си Ес Ел (CSL), индийската „Сън Фармасютикъл“ (Sun Pharmaceutical) и белгийската Ю Си Би (UCB), предаде Ройтерс.

Компаниите са се ангажирали да предоставят лекарства на американската държавна здравна програма „Медикейд“ (Medicaid) при условията на т.нар. най-облагодетелствана нация, съобщи Тръмп по време на среща в Белия дом.

Това е „огромна отстъпка, която се очаква да намали значително разходите за медицинско обслужване“, заяви американският президент. Засега обаче не е ясно колко лекарства обхващат договореностите и какъв ще бъде реалният размер на спестяванията за държавата и пациентите. Белият дом не е публикувал подробности за споразуменията.

Организацията за защита на потребителите „Пъблик Ситизън“ (Public Citizen) изрази скептицизъм към обявените мерки. Според нея новите договорености отклоняват вниманието от неуспеха на по-широкия план на администрацията да доближи цените на лекарствата в САЩ до тези в останалите развити държави.

Организацията посочва също, че съгласно действащото законодателство „Медикейд“ вече получава значителни отстъпки от фармацевтичните производители. Американските потребители плащат значително повече за лекарства с рецепта в сравнение с пациентите в повечето други развити икономики.

През миналата година администрацията на Тръмп сключи подобни споразумения със 17 от най-големите фармацевтични компании в света, сред които „Пфайзер“ (Pfizer), „Илай Лили“ (Eli Lilly) и „Ново Нордиск“ (Novo Nordisk).

Новите договорености бяха обявени два месеца преди междинните избори през ноември, на които ще бъде определено разпределението на силите в Конгреса на САЩ.

Междувременно израелският производител на генерични лекарства „Тева“ (Teva) съобщи, че продължава преговорите с американското правителство.