Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Кандев влизат в надпреварата за "Дондуков" 2.
Гюров ще обяви кандидатурата си за президент във вторник
Днес инициативен комитет ще представи номинацията на двамата за президент и вицепрезидент в родния им град Гоце Делчев, предава NOVA.
Събитието е насрочено за 10:30 ч. в град Гоце Делчев. Във Фейсбук се появи събитие "Гюров, Кандев и аз", където потребители могат да гледат на живо излъчването на пресконференцията.
Подкрепа за кандидатпрезидентската двойка досега са дали две парламентарни формации - ДБ и ПП.
Вчера стана ясно, че за президент се кандидатира и Александър Томов, лидер на партия Българска социалдемокрация – Евролевица. Той обяви, че ще се бори срещу ограничаването на правата на президентската институция и ще надгражда усилията на правителството за спиране на корупцията.