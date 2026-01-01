Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Кандев влизат в надпреварата за "Дондуков" 2.

Гюров ще обяви кандидатурата си за президент във вторник

Днес инициативен комитет ще представи номинацията на двамата за президент и вицепрезидент в родния им град Гоце Делчев, предава NOVA.

Събитието е насрочено за 10:30 ч. в град Гоце Делчев. Във Фейсбук се появи събитие "Гюров, Кандев и аз", където потребители могат да гледат на живо излъчването на пресконференцията.

Подкрепа за кандидатпрезидентската двойка досега са дали две парламентарни формации - ДБ и ПП.

Вчера стана ясно, че за президент се кандидатира и Александър Томов, лидер на партия Българска социалдемокрация – Евролевица. Той обяви, че ще се бори срещу ограничаването на правата на президентската институция и ще надгражда усилията на правителството за спиране на корупцията.