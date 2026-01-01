Със своя заповед кметът на Тетевен обяви за неприсъствен ден на територията на общината 4 септември (петък) поради провеждането на традиционния тетевенски панаир. Заповедта е публикувана на страницата на общинската администрация.

Според документа правото на решение за отработване на неприсъствения ден е по преценка на ръководителите на учреждения и дружества, на директорите на детските градини и ясли, както и на Центъра за подкрепа на личностното развитие.

Припомняме, че тазгодишното издание на традиционния есенен панаир в Тетевен започва на 4 септември и ще продължи до 7 септември. Програмата предвижда музикални концерти, спортни събития и второто издание на Guitar Green Fest.