Участъкът от път II-27 - от кръговото кръстовище с път I-9 в Балчик до кръстовището с ул. „Стара планина“ - ще бъде временно затворен за движение през светлата част на днешния ден (1 септември), от 8:00 до 18:00 часа, съобщиха от Областното пътно управление в Добрич.

Временното ограничение се налага заради полагането на последния износващ пласт асфалт, с което официално приключват асфалтовите работи по трасето.

През периода на ремонтните дейности шофьорите, пътуващи за и от Балчик, ще могат да използват алтернативния вход-изход на града по ул. „Варненска“ и кръстовището за „Двореца“ при км 64+900 на път I-9.

Водачите се призовават да шофират с повишено внимание и да спазват временно поставената пътна сигнализация.

През юни имаше поетапно затваряне на различни отсечки от пътя Добрич-Балчик заради полагане на асфалт. Ремонтът на републиканския път започна миналата година.