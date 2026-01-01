Полицията във Варна използва дрон, за да установява нарушителите на пътя.

Безпилотният апарат следи за рисковото шофиране и дрифтовете, както и за организирани незаконни гонки, предава NOVA .. Дронът се използва както през деня, така и в тъмната част на денонощието.

Основната цел е да се предотвратяват пътни инциденти. Дронът засича неправилни маневри и изпреварване. „Дронът ни дава възможност да наблюдаваме водачите в рискови участъци. Информацията се подава на полицейските екипи, които взимат отношение”, каза ст. инспектор Димитър Димитров от Пътна полиция-Варна.

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„Сам по себе си дронът не установява нарушенията. Той наблюдава конкретната ситуация и при това наблюдение се подава информация на полицейските екипи, които се насочват към мястото на ситуацията и съответно полицейските служители спират, установяват и вземат отношение съгласно ЗДвП”, каза още инспектор Димитров.

През август са глобени повече от 20 шофьори. При гонка глобата е 1533 евро, отнемане на свидетелството за управление на МПС за срок от 12 месеца и спиране от движение моторното превозно средство. При повторно нарушение санкцията е 2556 евро.