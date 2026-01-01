В края на миналата седмица в ОД на МВР-Хасково са доставени 4 безпилотни летателни системи, предназначени за подпомагане дейността на дирекцията при противодействие на нелегалната миграция, съобщиха от полицията.

Доставката е осъществена в рамките на проект, финансиран по програма (Interreg VI-A) IPA Bulgaria Türkiye, проект „BGTR0100002 – Повишаване на капацитета и подобряване на сътрудничеството на правоприлагащите органи на територията на областите Бургас, Хасково и Ямбол, и провинциите Одрин и Къркларели в областта на миграцията“, с цел повишаване на техническия и оперативния капацитет на ОДМВР Хасково при изпълнение на задачи, свързани с превенция, установяване и противодействие на нелегалната миграция.

ОД на МВР-Хасково

Получените безпилотни летателни системи са оборудвани с високотехнологични камери, термовизионна камера, лазерен далекомер, дистанционно управление с вграден дисплей, прожектор и високоговорител.

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Техниката ще подпомага служителите при наблюдение на труднодостъпни терени, проследяване на маршрути, установяване на групи лица и координиране на действията на полицейските екипи при случаи, свързани с нелегална миграция.

ОД на МВР-Хасково

В рамките на изпълнението е проведено и обучение на служители на ОД на МВР за работа с доставените системи. Обучението включва подготовка за полет, работа с камерната и термовизионната система, използване на функционалностите на оборудването и действия при ситуации, свързани с наблюдение и противодействие на нелегалната миграция.

С придобиването на новата техника и проведеното обучение ОД на МВР надгражда възможностите си за използване на съвременни технологични решения при изпълнение на дейности, насочени към ограничаване и противодействие на нелегалната миграция.