Рибари от Царево изразиха опасения, че очакваният богат улов на паламуд през есента може да доведе до ниска изкупна цена на рибата, която да не покрива разходите им за гориво, лодки и мрежи. Наловеният до момента паламуд край Южното Черноморие тежи между 400 и 500 грама, а рибарите очакват до края на есента той да достигне килограм до килограм и половина.

Рибари казаха, че паламуд вече има навсякъде по Черноморието. В момента килограм пресен паламуд се продава на кея в Царево за около 6 евро. Риболовци обясниха, че по-големият улов обикновено сваля надолу изкупната цена, докато разходите за гориво и поддръжка на риболовните съдове остават без промяна.

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Очаквания за богат сезон на паламуда се отчитат и в Турция, където броени дни преди отпадането на забраната за промишлен риболов на 1 септември уловът на любители рибари в Мраморно и Черно море поражда надежди за изобилен риболов, съобщи турската агенция ИХА. Основателят на Музея на морските обитатели в Турция и професионален рибар Кенан Балджъ прогнозира, че любителите на паламуд, хамсия и сардина ще останат доволни от новия сезон, като по предварителни данни се очаква рибата да е в по-голямо количество спрямо миналата година и да позволи не само задоволяване на вътрешния пазар, но и износ.

Освен паламуд, рибарите в Царево очакват през есента и пасажи от лефер, чернокоп, сафрид и барбун. През този летен сезон уловът е по-добър от миналата година, казаха те. Това потвърждава и данните, изнесени от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултиури през юни, според които уловът на сафрид е скочил с 200 процента през първите пет месеца в сравнение със същия период на миналата година.

Ръст се отчита и при скорпида, при който уловът е три пъти по-голям спрямо миналата година. Обратната тенденция се наблюдава единствено при попчетата, чийто улов е намалял.