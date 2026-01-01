Окръжният съд в Бургас отхвърли искането на защитата на Никола Бургазлиев за отвод на съдебния състав по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която загина 35-годишна жена, а четиригодишният ѝ син беше тежко ранен.

Искането беше направено в началото на днешното заседание с мотив, че съдът е проявил предубеденост при разглеждането на доказателствените искания на защитата. След като съдът се произнесе по него, делото продължи с изслушване на вещите лица, изготвили химико-токсикологичните експертизи на пробите на Бургазлиев.

При лабораторните изследвания на кръв и урина е установено наличие на тетрахидроканабинол (THC), активната съставка на марихуаната. Според експертите резултатите сочат употреба на веществото в период между 36 и 48 часа преди вземането на пробите. Употребата е определена като инцидентна, а не системна, подчертаха експертите по делото. Съдът прие заключенията на вещите лица.

Започна делото за фаталния инцидент с АТВ и жертва в „Слънчев бряг“ (СНИМКИ/ВИДЕО)

Защитата постави въпроси относно начина на вземане на пробите и оспори процедурата по пробовземането. Обсъден беше и отрицателният резултат от полевия тест за наркотици, направен непосредствено след катастрофата.

По делото предстои разпит на двама свидетели, сред които полицейски служител, бил на мястото на инцидента, както и служител на фирмата, собственик на АТВ-то. Очаква се съдът да разгледа и видеозаписи от катастрофата. Делото продължава и утре.

След 8 месеца: Предадоха на съд Никола Бургазлиев за фаталния инцидент с АТВ и жертва в „Слънчев бряг“

Катастрофата е от 14 август 2025 година в Слънчев бряг. Според обвинението Никола Бургазлиев е управлявал АТВ, с което е навлязъл на тротоар и е блъснал група пешеходци. При удара пострадаха петима души, сред които и 35-годишна жена, която почина след едномесечна кома. Нейното дете също беше хоспитализирано в критично състояние с тежка черепно-мозъчна травма и транспортирано за спешно лечение в София.

Прокуратурата поддържа тезата, че деянието е извършено при евентуален умисъл.