43-годишен швейцарски гражданин е арестуван след стрелбата по време на рейв парти в Швейцария в неделя, при която загина 22-годишна италианка, а петима души бяха ранени.

Инцидентът е станал по време на техно рейв на конна писта в Аарау – град на около 46 километра западно от Цюрих.

Жертвата е 22-годишната италианка Мария Спинели. Тя е починала на място. Четирима мъже и една жена на възраст между 24 и 27 години са били откарани в болница с наранявания, определени като от леки до тежки.

Млада жена загина, а петима души бяха ранени при стрелба на рейв парти в Швейцария (ВИДЕО)

Стрелбата предизвика близо 24-часова полицейска операция по издирването на заподозрения. Полицията в кантон Аарау съобщи, че той е бил задържан малко преди 1:00 часа в понеделник.

„Разследването на точната последователност на събитията, предисторията и възможния мотив продължава. Към този момент се предполага, че извършителят е действал сам“, заявиха от полицията.

Първият сигнал за изстрели на конната писта „Шахен“ е подаден около 2:30 часа местно време в неделя.

Очевидец разказа пред швейцарския вестник Blick, че внезапно е чул изстрели, минути след като музиката е спряла.

„Първоначално си помислих, че са фойерверки“, разказал той. По думите му мъж и жена му казали да се скрие. Жената впоследствие е била застреляна.

Организаторите са очаквали около 3500 души да присъстват на събитието.

Аарау е град с население от приблизително 23 000 души и се намира на по-малко от 40 километра от германската граница. Според местни медии германската полиция е оказала съдействие на швейцарските власти в операцията.

Италия поиска пълно разследване

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че е уверена, че швейцарските власти ще „хвърлят пълна светлина върху случилото се и ще открият отговорните“.

Италианското външно министерство съобщи, че изпраща свои служители в Цюрих, които да следят отблизо разследването.

Швейцария е сред европейските държави с най-високо ниво на притежание на огнестрелни оръжия. Това до голяма степен се свързва с традициите на страната в областта на въоръжените сили и системата на задължителната военна служба. Въпреки широкото разпространение на оръжията обаче тежките случаи на въоръжено насилие са сравнително редки.

През последните години Швейцария затегна законодателството и контрола върху притежанието и придобиването на огнестрелни оръжия, включително в съответствие с по-строги европейски правила.

Една от най-тежките стрелби в съвременната история на страната е извършена през 2001 г. в Цуг, близо до Люцерн. Въоръжен мъж нахлува в сградата на кантоналния парламент и открива огън по членове на местната власт. Загиват 14 души, а след нападението извършителят се самоубива.

Случаят остава един от най-тежките актове на въоръжено насилие в Швейцария и предизвиква сериозен обществен дебат за сигурността и контрола върху огнестрелните оръжия.