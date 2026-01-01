Доли Партън беше погребана на частна семейна церемония в Нашвил в петък, съобщи нейната праплеменница.

Легендарната кънтри певица почина на 80-годишна възраст. Тя беше положена до покойния си съпруг Карл Дийн в Мемориалния парк и мавзолей „Уудлон“ в Нашвил, щата Тенеси.

Ден след погребението Лейни Партън публикува емоционално послание в памет на леля си.

„Все още не ми се струва истинско, че я няма. Ще ми липсват гласът ѝ, смехът ѝ, прегръдките ѝ и просто знанието, че е била там“, написа тя.

„Тя вярваше в мен“

Лейни наричала Доли Партън „баба“ и разказа за специалната връзка между тях.

„Тъй като не можеше да има свои деца, тя винаги ни караше да се чувстваме така, сякаш сме нейни. Тя ни обичаше по този начин и аз завинаги ще бъда благодарна за това“, написа Лейни.

Тя си спомни как още от малка Партън я е карала да вярва в себе си.

„Баба ми винаги имаше начин да ме накара да се чувствам така, сякаш съм достатъчна. Тя никога не караше мечтите ми да изглеждат прекалено големи и никога не ме караше да мисля, че не мога да постигна нещо. Тя вярваше в мен, преди аз самата да разбера как да повярвам в себе си.“

Лейни разказа и как Партън я е подкрепяла в обучението ѝ в училище за красота.

„Тя не просто ми каза да преследвам мечтите си – тя ми помогна да ги постигна“, написа тя.

„Чувствам се невероятно щастлива, че успях да я наричам моя баба. Благодаря ти, че винаги вярваше в мен, обичаше ме и ме караше да се чувствам така, сякаш мога да постигна всичко. Обичам те, бабо. Винаги.“

Семейството призова за дарения вместо цветя

В некролога, публикуван от Мемориалния парк и мавзолей „Уудлон“, се отдава почит не само на музикалното наследство на Партън и нейните песни, но и на нейното „остроумие, топлина и доброта, които ни караха всички да се чувстваме като семейство“.

„Наследството на Доли Партън е изпълнено с любов, доброта и устойчивост. Със своята седемдесетгодишна кариера тя вдъхнови множество поколения артисти и фенове с музиката си и с непоколебимия си ангажимент да направи света по-добро място“, се казва в некролога.

Вместо цветя семейството призовава желаещите да направят дарение за „Библиотеката на въображението“ на Доли Партън – благотворителната инициатива, чрез която деца получават безплатни книги.

Репортерката на NewsChannel 5 в Нашвил Амелия Йънг публикува снимки на цветя и книга за съболезнования, поставени при гробницата. Върху нея има месингова плоча с имената на Партън и Дийн, както и изображения на домовете им от детството.

Концерт в памет на Доли Партън

В събота племенницата на Партън Джейда Стар участва в концерт в памет на легендарната певица в Grand Ole Opry House в Нашвил – едно от емблематичните места на кънтри музиката.

Стар изпълни песента си „The Orchard“, която записва заедно с леля си през 2024 г. за албума „Smoky Mountain DNA: Family, Faith and Fables“.

„Разхождам се в мъгла от тъга, както всички вие“, написа Стар преди изпълнението. „Не приемам тази чест лекомислено.“

Кънтри звездата Jelly Roll направи изненадваща поява във финала на събитието, когато изпълнителите заедно изпяха хита на Партън „9 to 5“.

Сред участниците беше и Карли Пиърс, която започва кариерата си като изпълнителка в тематичния парк „Доливуд“, основан от Партън, преди да се превърне в носителка на награда „Грами“.

Летище Нашвил може да носи името на Доли Партън

Междувременно губернаторът на Тенеси обяви планове международното летище в Нашвил да бъде преименувано в чест на Доли Партън.

Във Великобритания песента „9 to 5“ също отбелязва нов подем след смъртта на певицата. Песента е сред водещите претенденти за първото място в британската класация за сингли, след като феновете започнаха да я слушат масово.