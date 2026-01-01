Емблематичният небостъргач „Емпайър Стейт Билдинг“ в Ню Йорк светна в розово в памет на легендата на кънтри музиката Доли Партън, която почина на 80-годишна възраст.

Светлините на кулата засияха в розово във вторник вечерта, само часове след като беше съобщено за смъртта на Партън. Осветяването продължи точно един час – от 21:25 до 22:25 ч.

Избраният час не е случаен. 21:25 е препратка към емблематичната песен и филм на Партън „9 to 5“ – едно от най-разпознаваемите заглавия в нейната кариера.

Осветяването беше и в чест на благотворителната дейност на Партън, включително фондацията Dollywood и инициативата Imagination Library, която предоставя книги на деца.

Партън почина в Нешвил на 25 август след кратка битка с рак, съобщиха нейни близки. Смъртта ѝ предизвика вълна от почит от почитатели, музиканти и обществени личности по целия свят. Певицата, автор на песни, актриса и филантроп оставя след себе си кариера, продължила близо седем десетилетия. Сред най-известните ѝ песни са „Jolene“, „9 to 5“ и „I Will Always Love You“.

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Розовите светлини на „Емпайър Стейт Билдинг“ се превърнаха в един от символичните начини, по които Ню Йорк се сбогува с една от най-обичаните американски културни икони.