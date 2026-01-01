Двама криминално проявени мъже - на 42 и на 48 години, са задържани в София за кражба на автомобил. Случаят, разиграл се в малките часове в събота, е от столичния квартал „Студентски град“.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 29 август около 02.00 часа, обвиняемите А.К. и В.К. отнели противозаконно паркиран в ж.к. „Студентски град“ в София автомобил. След деянието е настъпила повреда на автомобила и е оставен без надзор. По информация на Телеграф това са легендарните автоджамбази Асен Колев - Хастара и Валентин Кирилов - Пуйката.

Задържаха двама мъже за кражба на бижута и автомобил

От прокуратурата уточняват, че двамата мъже са осъждани. Предвид възможността да извършат престъпление, те са задържани за срок до 72 часа.

Двамата вече са привлечени към наказателна отговорност от Софийска районна прокуратура. За престъплението се предвижда наказание затвор от 1 до 10 години.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемите.