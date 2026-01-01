Мъж спаси мечка в щата Колорадо, след като тя се беше заключила в автомобил.

Инцидентът се случва през година с необичайно висока активност на мечките в целия щат Колорадо. Агенцията съобщава, че сушата е намалила източниците на естествена храна и е принудила мечките да навлизат по-дълбоко в населени места, къмпинги и зони за отдих.

В периода от 1 януари до 13 август CPW е получила 6129 сигнала за забелязани мечки и инциденти с тях. Тази бройка е почти двойно по-голяма от регистрираните 3115 сигнала през същия период на предходната година. От CPW посочват, че мечките влизат в незаключени превозни средства, привлечени от храна или предмети със силна миризма, а веднъж попаднали вътре, могат да нанесат сериозни щети, докато се опитват да излязат. В някои случаи животните се оказват в капан и загиват.