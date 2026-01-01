Двама румънски граждани са задържани за прокарване на неистински евро банкноти на територията на Централния общински пазар, съобщиха от полицията.

Сигналът е получен на 29 август около 09:30 часа в Първо районно управление. Граждани съобщили, че лице пазарува с фалшиви евро банкноти, като подателят на сигнала заявил, че е успял да го задържи до пристигането на полицията.

На място е изпратен полицейски екип, който установил, че задържаният е 24-годишен румънски гражданин.

При проверката е установено, че той е прокарал в обращение в седем търговски обекта общо девет неистински банкноти с номинал 20 евро.

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В близост до пазара полицаите установили паркиран лек автомобил „Ауди“ с румънски регистрационни табели. При последвалите действия е задържан и съучастникът на 24-годишния мъж.

При извършените процесуално-следствени действия са открити и иззети 17 банкноти с номинал 20 евро, като 16 от тях са със същия сериен номер като вече прокараните в обращение банкноти.

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Иззета е и банкнота от 100 евро, както и банкноти с номинал 10 и 5 евро, румънски леи и други вещи, имащи отношение към случая.

По случая е образувано досъдебно производство. С постановление на наблюдаващ прокурор двамата мъже са задържани за срок до 72 часа.