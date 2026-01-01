Двама мъже от Самоков са задържани за разпространение на фалшиви евро, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Сигналът е подаден вчера, около 13:00 ч. от управител на търговски обекти в града, който установил, че в обръщение са прокарани четири неистински банкноти с номинал 100 евро.

След бързи оперативни действия полицията е установила двама самоковци, които са пазарували с фалшивите банкноти. При последвало претърсване на автомобила на единия от тях са открити още две банкноти от по 100 евро.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава под надзора на прокуратурата.