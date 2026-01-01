Фалшиви евробанкноти са иззети при опит да бъдат прокарани в обращение в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Нова схема - да си поръчаш пари онлайн: Спипаха 100 фалшиви евро банкноти в куриерска пратка

В четвъртък следобед от офис на финансова институция на територията на жилищен район „Тракия“ са потърсили съдействие от полицията, след като клиентка внесла на каса 550 фалшиви евро.

Извършителката, на 21 години, била отведена в Пето районно управление. Всичките 11 купюри, всяка с номинал от 50 евро, са иззети и изпратени за експертиза в Българската народна банка.

Млад мъж си плати сметката за вода с фалшиви 100 евро

Разследването по образуваното досъдебно производство за престъпление против финансовата система продължава под наблюдение на Окръжна прокуратура-Пловдив.

На 12 януари при пазаруване от търговци на външни сергии за плодове и зеленчуци в Пловдив, бяха установени три фалшиви банкноти с номинал от по 20 евро.