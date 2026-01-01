Мъж в Габрово е направил опит за прокарване на подправена банкнота от 500 евро, съобщиха от съда в града. Окръжна прокуратура-Габрово провежда разследване по случая, което е започнало с разпит на свидетел.

Разследването се води за това, че на 19 януари в търговска верига в Габрово е направен опит да бъде прокаран в обръщение подправен паричен знак - банкнота от 500 евро.

Млад мъж си плати сметката за вода с фалшиви 100 евро

Подправената банкнота е разпозната от служител в магазина, който е сигнализирал на полицията. След нейната намеса, банкнотата е иззета и по този начин е предотвратено прокарването ѝ в обръщение.

Предстои да бъдат разпитани свидетели, назначаване на техническа експертиза на подправената банкнота и извършване на следствени действия за изясняване на механизма на престъплението и евентуалното участие на други хора в него. След изясняване на тези обстоятелства предстои повдигане на обвинение.