Част от южните квартали на София ще останат без вода, съобщиха от "Софийска вода".

Голяма част от София остава без топла вода, някои абонати за над месец

Във връзка с отстраняване на авария на стратегически водопрод на 2 септември се налага аварийно спряне на водата в следните райони:

- кв. "Драгалевци" и кв. "Киноцентъра" от 1 до 3 част - от 10:00 до 22:00 часа

- кв. "Бояна" – района между ул. „Белите брези“, ул. „Байкал“, ул. „Десислава“ и ул. „Сговорна дружина“ от 11:30 до 23:30 часа

- в.з "Беловодски път" - от 11:30 до 23:30 часа

- в.з. "Килиите" - от 12:00 часана 2 септември до 00:00 часа на 3 септември