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Причината - отстраняване на авария

Част от южните квартали на София ще останат без вода, съобщиха от "Софийска вода".

Голяма част от София остава без топла вода, някои абонати за над месец

Във връзка с отстраняване на авария на стратегически водопрод на 2 септември се налага аварийно спряне на водата в следните райони:

- кв. "Драгалевци" и кв. "Киноцентъра" от 1 до 3 част - от 10:00 до 22:00 часа

- кв. "Бояна" – района между ул. „Белите брези“, ул. „Байкал“, ул. „Десислава“ и ул. „Сговорна дружина“ от 11:30 до 23:30 часа

- в.з "Беловодски път" - от 11:30 до 23:30 часа

- в.з. "Килиите" - от 12:00 часана 2 септември до 00:00 часа на 3 септември

Подробна информация за хода на ремонтната дейност ще бъде налична на страницата на „Софийска вода“ и на мобилното приложение на дружеството: "Моята вода" .

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