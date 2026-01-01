Ветрило на около 350 години, украсено със сцена от легендата за Троянската война, е сред близо 400 ценни предмета, които специалисти в Лийдс, Великобритания, каталогизират и съхраняват. За интересната колекция разказва Би Би Си.

Сгъваемото ветрило датира от 1680-те години и е изработено от слонова кост. Върху него е изобразен един от известните моменти от древногръцката митология – съдът на Парис. Троянският принц трябва да определи коя от богините Хера, Атина и Афродита е най-красива.

Част от колекцията в момента може да бъде видяна в изложба в имението Лотъртън. Повечето от ветрила са от XVIII и XIX век и са украсени с разнообразни изображения – сцени от гръцката и римската митология, мотиви от Източна Азия, както и цветни декоративни композиции.

Why this 350-year-old fan unearthed in Leeds reveals a scandalous tale of the Trojan War https://t.co/7Myvh7vY1C — Yorkshire Evening Post (@LeedsNews) August 30, 2026

Повече от начин да се разхладят

Днес ветрилото най-често се свързва с горещите летни дни, но преди няколко века то е било много повече от практичен предмет.

„Макар днес обикновено да мислим за ветрила като средство за разхлаждане в горещо време, през XVIII век тоалетът на нито една дама не би бил завършен без ветрило“, разказва Натали Роу, куратор на костюмите в музеите и галериите на Лийдс, цитирана от Би Би Си.

Ветрилата били важна част от дамската мода, но имали и друга роля. Те били свързвани с флирта и ухажването, а изображенията върху тях често разказвали истории за любов, отношения и романтика.

Колекция, събирана от заможни дами

Историята на самата колекция също е любопитна. Тя е съставена основно от ветрила, събирани като хоби от заможни жени от висшето общество.

Сред тях са лейди Гаскойн от Лотъртън и Дороти Уна Ратклиф, омъжена за представител на богатата фамилия Бродъртън от Западен Йоркшър.

Според Салма Ариф, член на градския съвет на Лийдс, колекцията показва как са се променяли модата и облеклото през различните епохи. Тя е и своеобразен поглед към творчеството и въображението на дизайнерите, създавали тези малки, но богато украсени предмети.

Днес старинните ветрила са ценни не само заради възрастта си. Те разказват истории за вкусовете, модата и начина на живот на хората, живели преди няколко столетия.