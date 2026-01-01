31-годишен мъж от Монтана ще бъде съден за домашно насилие, след като според прокуратурата е заплашвал и нападал жената, с която живеел. Районната прокуратура в града е внесла обвинителен акт срещу него.

Мъжът, който е с инициали е обвинен, че в продължение на години е проявявал агресия към партньорката си. Двамата живеели заедно от 2019 г. и имат дете.

Според обвинението проблемите между тях започнали през 2023 г. Мъжът станал по-избухлив, започнал да я обижда и да ѝ отправя заплахи. Имало и случаи на физическа агресия, както и на заплахи с нож.

Жената получавала и съобщения със закани, включително за убийство. Въпреки това тя не подавала сигнали в полицията или прокуратурата и не потърсила защита по реда за домашното насилие.

На 24 декември 2025 г. между двамата отново възникнал скандал. Според прокуратурата мъжът я нападнал и ѝ нанесъл побой.

След случилото се жената напуснала жилището и потърсила медицинска помощ. При прегледа били установени оток и кръвонасядания около ухото и по различни части на тялото.

Мъжът е осъждан и преди, включително за грабеж, придружен с убийство. Той е изтърпял наказанието си през 2018 г.

Предстои съдът в Монтана да разгледа обвиненията срещу него.