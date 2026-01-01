В първия ден от септември ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен, в Източна България – североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 32°. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27°-28°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще е 3 бала.

В сряда ще преобладава слънчево време. Над Западна България около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Северозападният вятър временно ще отслабне и ще се смени със север-североизточен. Максималните температури ще останат високи.

През нощта срещу четвъртък и в четвъртък над страната ще премине студен атмосферен фронт. Въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса и максималните ще бъдат предимно между 26° и 31°.

В петък ще е ветровито, с променлива облачност, но краткотрайни валежи ще има на малко места, главно в източните и планинските райони. През нощта срещу събота ще се изясни и в събота ще бъде слънчево. В Югозападна България северозападният вятър ще отслабне, на места и ще стихне, и сутринта на отделни места в котловините и по речните долини ще се образува краткотрайна мъгла. Минималните температури ще са по-ниски, дневните ще започнат да се повишават. В неделя също ще е предимно слънчево, около и след пладне горещо. Над Източна България и планините ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Северозападният вятър отново временно ще се усили, но в понеделник ще отслабне, в много райони и ще стихне. В началото на следващата седмица ще се задържи предимно слънчево и горещо. Сутринта на места по Черноморието ще има ниска облачност, а в следобедните часове над Западна - купеста, но само на отделни места в планините е възможно слабо и за кратко да превали.