Телата на тексаски хиропрактик (човек, практикуващ алтернативна медицина) и поне още един човек бяха открити след голямото наводнение в Гранд Каньон в САЩ, а властите съобщиха, че един човек остава в неизвестност, след като около 80 други бяха спасени през уикенда, предаде Асошиейтед прес.

Наводнение в „Гранд Каньон“, има хора в неизвестност

Съботното наводнение сериозно повреди единствения водопровод в каньона.

Властите забраниха на туристите да отсядат в хижи и хотели в Националния парк "Гранд Каньон" и издадоха извънредни ограничения за водата за целогодишните жители. Районът на река Брайт Ейнджъл Крийк, туристическа дестинация, която привлича по 4,4 милиона посетители годишно, бе засегнат от сериозни валежни количества.