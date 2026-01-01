/ БТА

Телата на тексаски хиропрактик (човек, практикуващ алтернативна медицина) и поне още един човек бяха открити след голямото наводнение в Гранд Каньон в САЩ, а властите съобщиха, че един човек остава в неизвестност, след като около 80 други бяха спасени през уикенда, предаде Асошиейтед прес.

Наводнение в „Гранд Каньон“, има хора в неизвестност

Съботното наводнение сериозно повреди единствения водопровод в каньона.

Властите забраниха на туристите да отсядат в хижи и хотели в Националния парк "Гранд Каньон" и издадоха извънредни ограничения за водата за целогодишните жители. Районът на река Брайт Ейнджъл Крийк, туристическа дестинация, която привлича по 4,4 милиона посетители годишно, бе засегнат от сериозни валежни количества.

Владимир Сахатчиев/БТА
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