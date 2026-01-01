Тежкотоварен камион се е блъснал в мантинелата и се обърнал на пътното платно в участъка между 148 км и 149 км на автомагистрала (АМ) „Тракия“ в посока София, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Пловдив.

Сигналът за инцидента е получен в полицията около 16:40 ч., а според предварителната информация няма пострадали хора.

Екипи на ОДМВР–Пловдив обработват произшествието и подпомагат трафика, тъй като вече се е образувала около 4-километрова колона от автомобили, уточняват още от полицията и призовават водачите да преминават с повишено внимание и да се съобразяват с указанията на полицейските служители.