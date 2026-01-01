Пътят Ловеч-Троян е затворен за движение заради катастрофа.

Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч. Инцидентът е станал около 11:00 часа в района на Калейшкото ханче. По първоначална информация катастрофата е между два автомобила, има пострадали деца.

По първоначална информация възрастен шофьор се навел да вземе паднала вещ в колата и е навлязъл в насрещната лента. Четирима души, сред които 15-годишно момче. Прегледани са в лечебно заведение в Троян и освободени за домашно лечение. Това съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ в Ловеч.

Пострадалите - 57-годишна жена, 26-годишна жена, 19-годишно момиче и 15-годишно момче, са пътували в един автомобил. Сред пътниците е и 16-годишно момиче, което не е пострадало. Без наранявания е и шофьорът на другия автомобил - 76-годишен мъж.

Въведен е обходен маршрут: Добродан – Врабево – път III-3505 – Дебнево – Джокари – път III-607 – Орешак – път II-35 – Калейца и обратно.