Цените на част от плодовете и зеленчуците в Гърция се оказват по-ниски от тези в България, показват снимки, изпратени от читател на ФОКУС.

На щандове в магазин в курортно градче в Гърция се предлагат пресни плодове и зеленчуци на цени, които привличат вниманието на българските туристи.

Червените чушки са обозначени с цена 1 евро за килограм. За сравнение, в българската брошура същият продукт е на промоционална цена от 1,49 евро за килограм.

Доматите са с обозначена цена от 1 евро, а прасковите – 0,50 евро.

Снимките показват, че въпреки очакванията за по-високи цени в гръцките курорти, при някои сезонни плодове и зеленчуци цените могат да бъдат конкурентни, а в определени случаи и по-ниски от тези у нас.