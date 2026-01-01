Хърватският премиер Андрей Пленкович заяви, че Сърбия би "затворила вратата" към членството си в Европейския съюз, ако организира държавно погребение с пълни военни и държавни почести за бившия командир на босненските сръбски сили Ратко Младич, предаде ХИНА. Пленкович направи изявлението в кулоарите на Стратегическия форум в словенския град Блед.

Младич, осъден на доживотен затвор за геноцида в Сребреница и други военни престъпления в Босна и Херцеговина, почина миналата седмица в ареста в Хага на 84-годишна възраст. Сръбският министър на правосъдието Ненад Вуич заяви, че той ще бъде погребан с пълни държавни почести.

Пленкович заяви, че разбира, че решението все още не е окончателно, но определи идеята като неприемлива. По думите му Младич е отговорен за едни от най-тежките престъпления в Хърватия.

"Това би било все едно сами да си затворят вратата към ЕС", каза хърватският премиер, добавяйки, че е обсъдил въпроса с други участници във форума.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос от своя страна заяви, че прославянето на военнопрестъпници противоречи на основните европейски ценности и няма място нито в ЕС, нито в страните, стремящи се към членство.

"Ратко Младич беше осъден като военнопрестъпник на доживотен затвор за геноцида в Сребреница и престъпления срещу човечеството. Това ще бъде основата, на която ще оценяваме случващото се в Сърбия", заяви Кос, цитирана от словенски медии.