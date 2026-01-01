Албанският външен министър Ферит Ходжа коментира смъртта в затвора на босненския сръбски военен лидер Ратко Младич, осъден на доживотен затвор за геноцид и военни престъпления, предаде АТА.

„Ратко Младич, брутален убиец, осъден за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството, почина в затвора. При произнасянето на доживотната присъда председателят на съдебния състав Алфонс Ори определи престъпленията му като едни от най-тежките, познати на човечеството“, заяви Ходжа.

Албанският министър припомни и политическия покровител на Младич - Слободан Милошевич, смятан за архитект на голяма част от трагедията на Балканите. Милошевич почина в Хага, преди процесът срещу него да приключи. По думите на Ходжа случаят е болезнено напомняне за ограниченията на правосъдието, когато извършители умират преди приключването на съдебните процедури.

„Но смъртта и в двата случая - независимо дали след процес или по време на съдебно производство - не заличава вината и не може да пренапише историческия запис. Сребреница, Сараево, Косово и всички жертви на войните в бивша Югославия не заслужават нито забрава, нито ревизионизъм“, заяви Ходжа.

Той подчерта, че присъдите остават в сила, фактите не се променят, а отговорността да помним е на всички. По думите му само чрез справедливост, възстановяване, помирение