Международният остатъчен механизъм за наказателните трибунали потвърди снощи, че осъденият за военни престъпления Ратко Младич е починал и съобщи, че ще бъде проведено пълно разследване на обстоятелствата около смъртта му, предаде агенция ХИНА.

„Г-н Ратко Младич почина днес (вчера – бел. ред.), докато беше хоспитализиран в Хага, Нидерландия. Медицинският служител на Отделението на ООН за задържане беше незабавно уведомен, а нидерландските власти започнаха стандартните процедури и разследвания, изисквани съгласно националното законодателство на Нидерландия“, съобщи снощи Международният остатъчен механизъм за наказателните трибунали (IRMCT).

Регистраторът на Международния остатъчен механизъм за наказателните трибунали ще даде днес пресконференция в сградата на Механизма в Хага.

Бившият командващ Главния щаб на силите на босненските сърби Ратко Младич беше арестуван на 26 май 2011 г. и прехвърлен в Хага, където беше задържан от Международния наказателен трибунал за бивша Югославия.

На 22 ноември 2017 г. съдът го призна за виновен в геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления и го осъди на доживотен затвор. Апелативната камара потвърди присъдите и наказанието му на 8 юни 2021 г.