Ариана Гранде ще се откаже от емблематичните си обувки на висок ток за последните два концерта от турнето „The Eternal Sunshine Tour“.

В съобщение, публикувано в Instagram Stories, поп звездата сподели, че наскоро е наранила крака си и ще носи „удобни обувки“ по време на концертите си в зала „O2 Арена“ в Лондон тази седмица.

„Мили мои, исках да ви кажа, че тази вечер (а вероятно и утре) ще трябва да бъда с удобни обувки, тъй като кракът ми е превързан и се възстановявам от лека травма. Не е навяхване или нещо мускулно, а просто дълбока порезна рана!“, написа тя.

Ариана Гранде побърза да увери феновете си, че няма причина за притеснение. „Така че, когато ме видите тази вечер без емблематичните ми токчета или дори ако ми е малко трудно да стъпвам на този крак, вече знаете защо! Но моля, не се тревожете. Шоуто продължава, а аз се възстановявам!“, написа тя.

В края на съобщението си 33-годишната певица благодари на публиката за подкрепата. „Нямам търпение да пея за вас тази вечер и утре (дори и да съм с няколко сантиметра по-ниска от обичайното). Обичам ви завинаги“, добави тя.

Ариана Гранде ще изнесе последния концерт от „The Eternal Sunshine Tour“ вечерта на 1 септември. Както беше обявено по-рано, след това изпълнителката ще си вземе почивка.

„Понякога и хората имат нужда от почивка. Независимо от всичко, което се говори, нищо никога няма да може да изкриви реалността ми или да бъде по-истинско, по-значимо или по-силно за мен от любовта, която споделяме в тази зала. Или от чувството да създавам изкуство с хората, които обичам и уважавам. Абсолютно нищо няма да промени или изкриви това за мен“, каза тя по време на концерт в Чикаго, Илинойс, в началото на август.

Певицата има натоварена година – в края на 2025 г. тя участва в промоционалното турне за филма „Злосторница: Част втора“, през юни започна турнето си, а в края на юли издаде осмия си студиен албум „Petal“.