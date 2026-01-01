Съдебните власти в Северна Македония продължават да не допускат пострадалата при тежка катастрофа Ива Михайлова да се прибере за лечение в България. Документите на младата жена са отнети след пътен инцидент през октомври миналата година. В понеделник казусът предизвика протести едновременно в София и пред съда в македонския град Кочани.

Разследване, съмнения и протести около делото срещу Ива Михайлова в Северна Македония

„Случаят се решава политически, а македонските власти умишлено използват факта, че семейството е с български паспорти и самосъзнание”, това заяви Симеон Михайлов, баща на пострадалата при тежка катастрофа Ива Михайлова, в ефира на предаването „Здравей, България” по NOVA. По думите му македонските власти се опитват да прехвърлят вината за трагичния инцидент върху нея, за да прикрият груба грешка на собствената си полиция, като за целта получават директни нареждания от кабинета на премиера Християн Мицкоски.

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Фаталната катастрофа става на 7 октомври 2025 г. на магистрален път на излизане от Кочани в посока Щип. Според разказа на Михайлов полицейски патрул е спрял автомобил за проверка на абсолютно забранено за целта място – скоростна отсечка, където минималното ограничение е 90 км/ч. В опит да избегне удар в спрелите полицаи, насрещно движещ се автомобил навлиза рязко в лентата на Ива и се блъска челно в нея. Водачът на другата кола загива на място.

Въпреки че фактите сочат друго, прокуратурата в Кочани обвинява българката.

„Имаме две експертизи, които категорично доказват, че Ива не е напускала своята лента за движение и няма абсолютно никаква вина за случилото се. Цялата вина е на колата, която навлиза в насрещното заради паркирания полицейски автомобил. Прокурорът обаче отказва да вземе това предвид. От общо 14 свидетели, 13 твърдят, че нищо не са видели, включително и полицаите. Единственият свидетел, който казва истината, вече е подсъдим”, обясни Симеон Михайлов.

Той е категоричен, че процесът срещу дъщеря му е политически мотивиран и дирижиран от най-високо ниво. „Знаем как процедират нещата от високия политически елит на премиера Християн Мицкоски. При всеки един въпрос, когато става дума за български гражданин или за българщината, се дават инструкции на прокуратурата”, коментира бащата и добави, че македонските власти умишлено са използвали факта, че след катастрофата семейството е представило българските си документи за самоличност.

В момента Ива Михайлова е със счупени прешлени на гръбначния стълб и се нуждае от спешна медицинска намеса, която не може да получи в РСМ. Въпреки че семейството е предложило имотна гаранция от над 82 800 евро, съдът категорично отказва да ѝ позволи да напусне страната и да се прибере в България за лечение.

Близките ѝ са категорични, че ще продължат да се борят за справедлив процес.