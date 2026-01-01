Туристите да следят прогнозата за времето и да се съобразяват с условия в планините и да не предприемат излишни рискове, призоваха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст (БЧК).

На места в планините температурите достига 15 градуса, в западните части е облачно. От ПСС допълниха, че в алпийския пояс духа слаб до умерен вятър.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще преобладава слънчево време.

Около и след обяд над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.