Велико Търново сменя старите печки на дърва и въглища - до 2351 домакинства могат да получат ново отопление, което е напълно безплатно. Подмяната започва от 1 септември, с първите кандидати, които са одобрени и с които вече има сключени договори.

Гражданите от цялата община получават възможност за съвременно, екологично и икономично отопление чрез проекта на Община Велико Търново „За по-чист въздух“. Инвестицията се реализира по Програма „Околна среда“ 2021-2027, съобщиха от Общината.

Първо ще се демонтират старите печки и котли на дърва и въглища. След премахването им ще започне и поетапният монтаж на новите отоплителни устройства. Предвидено е домакинствата да получат високоефективни климатици или отоплителни уреди на пелети, съобразно одобрения за тях вид отопление.

Новото отопление, доставката и монтажът му, както и премахването на старите замърсяващи уреди - всичко това е безплатно за одобрените кандидати. Дейностите ще се извършват по предварително изготвен график, а гражданите ще бъдат уведомявани за посещението на техническите екипи.

От Община Велико Търново припомнят, че домакинствата, които са получили обаждане от екипите на фирмите за демонтаж на уредите, трябва да осигурят необходимия достъп до жилищата си.

Междувременно проектът „За по-чист въздух“ на Община Велико Търново остава отворен за кандидатстване. Всеки, който има жилище в старата столица или в населените места от общината, може да кандидатства за смяна на старата си печка или котел на твърдо гориво. Заявления се приемат в изнесения офис на ул. „Поп Харитон“ №2. Могат да участват домакинства и от града, и от всички населени места в общината.

Проектът предвижда подмяна на повече от 5100 стари отоплителни уреди на дърва и въглища в най-малко 2351 домакинства. Целта е намаляване на емисиите на фини прахови частици и за подобряване качеството на атмосферния въздух във Велико Търново.