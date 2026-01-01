Хокон VIII
Хокон VIII / БТА

Новият крал на Норвегия Хокон VIII положи клетва за вярност към конституцията на страната по време на церемония в парламента в Осло.

53-годишният монарх наследи престола след смъртта на баща си, крал Харалд V, който почина на 89-годишна възраст. Според норвежката конституция наследяването на трона става автоматично, така че Хокон стана крал непосредствено след смъртта на баща си. 

По време на церемонията в Стортинг Хокон положи клетва да управлява Норвегия в съответствие с конституцията и законите на страната.

Председателят на парламента Масуд Гараххани почете паметта на покойния крал Харалд V, след което беше обявено официалното възкачване на Хокон VIII. Новият монарх произнесе и кратка реч. 

Хокон избра да запази историческото мото на норвежките крале„Всичко за Норвегия“ 

Без коронация

За разлика от някои други европейски монархии, в Норвегия няма традиционна коронация. Тя е премахната през 1908 г. Вместо това клетвата пред парламента е един от основните конституционни актове при смяната на монарха. 

Клетвата подчертава и особеността на норвежката монархия – правомощията на краля са ограничени и регулирани от конституцията.

Кралица Мете-Марит не присъства на церемонията заради здравословни усложнения след белодробната трансплантация, която претърпя през юни. До Хокон на церемонията беше дъщеря му, принцеса Ингрид Александра. 

Междувременно Норвегия продължава да отдава почит на Харалд V. Ковчегът на покойния крал е изложен за поклонение до 8 септември, а държавното погребение е насрочено за 9 септември в Осло.

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Reuters
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