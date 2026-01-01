Новият крал на Норвегия Хокон VIII положи клетва за вярност към конституцията на страната по време на церемония в парламента в Осло.
53-годишният монарх наследи престола след смъртта на баща си, крал Харалд V, който почина на 89-годишна възраст. Според норвежката конституция наследяването на трона става автоматично, така че Хокон стана крал непосредствено след смъртта на баща си.
Haakon VIII jura como Rey ante el parlamento de Noruega con la princesa Ingrid a su lado, haciendo historiahttps://t.co/efALLYINrD— Revista ¡HOLA! (@hola) September 1, 2026
По време на церемонията в Стортинг Хокон положи клетва да управлява Норвегия в съответствие с конституцията и законите на страната.
Norway's King Haakon VIII swore an oath before parliament following death of his father, King Harald V pic.twitter.com/CsOizutrXg— TRT World Now (@TRTWorldNow) September 1, 2026
Председателят на парламента Масуд Гараххани почете паметта на покойния крал Харалд V, след което беше обявено официалното възкачване на Хокон VIII. Новият монарх произнесе и кратка реч.
Хокон избра да запази историческото мото на норвежките крале – „Всичко за Норвегия“
Nový nórsky kráľ Haakon VIII. zložil prísahu. Korunovácia ho s manželkou nečaká, keďže Nórsko ju zrušilo v roku 1908. (Lise Åserud, TASR, AP) https://t.co/OYpKNrv8lP— Denník SME (@denniksme) September 1, 2026
Без коронация
За разлика от някои други европейски монархии, в Норвегия няма традиционна коронация. Тя е премахната през 1908 г. Вместо това клетвата пред парламента е един от основните конституционни актове при смяната на монарха.
Клетвата подчертава и особеността на норвежката монархия – правомощията на краля са ограничени и регулирани от конституцията.
La Familia Real abandona el Parlamento tras el juramento de Haakon VIII como nuevo Rey de Noruega.— REINA_LETIZIA2020 (@RLetizia2020) September 1, 2026
Se dirigen de nuevo al Palacio Real de Oslo. https://t.co/qOCs8Q5rke pic.twitter.com/hjsvgt4Y4f
Кралица Мете-Марит не присъства на церемонията заради здравословни усложнения след белодробната трансплантация, която претърпя през юни. До Хокон на церемонията беше дъщеря му, принцеса Ингрид Александра.
Междувременно Норвегия продължава да отдава почит на Харалд V. Ковчегът на покойния крал е изложен за поклонение до 8 септември, а държавното погребение е насрочено за 9 септември в Осло.