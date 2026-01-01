Административният съд във Варна отхвърли искането за незабавно възстановяване на тока на имоти на „Форест клуб Варна“ ООД в местността Баба Алино, съобщиха от съда.

Без предупреждение: 30 семейства останаха без ток в „Баба Алино“ (СНИМКИ/ВИДЕО)

Искането бе внесено, след като електроснабдяването на няколко имота бе прекъснато от „Електроразпределение Север“ АД.

След направена проверка съдът приема, че извършените от енергийния оператор действия не са незаконосъобразни и имат валидни правни основания.

Прекъсването на тока е на база влязла в сила заповед от 1 септември 2025 г. на Община Варна за спиране на строителството на пет къщи.

Административният съд остави без движение делото по жалбата срещу спирането на тока на сгради в в „Баба Алино“

Освен това има издадено задължително предписание от енергийната компания, което е предмет на оспорване по друго административно дело.

Разпореждането на съда подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 3-дневен срок.