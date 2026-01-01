Варненският административен съд остави без движение дело, образувано по жалба на „Форест клуб Варна“ ООД срещу задължително предписание на „Електроразпределение Север“ АД за спиране на тока в пет сгради в местността "Баба Алино", съобщиха от съда.

Административният съд във Варна образува дело по жалба срещу спирането на тока в „Баба Алино“

Причината е, че са констатирани нередовности в подадената жалба, свързани с неспазване на изисквания на Административнопроцесуалния кодекс. На жалбоподателя са дадени указания в 7-дневен срок от получаване на разпореждането да отстрани пропуските.

Той трябва да обоснове правния си интерес, да посочи в какво точно се състои незаконосъобразността на оспореното разпореждане на енергийното дружество, да представи документ за внесена държавна такса.

Ако тези нередности в жалбата не бъдат остранени в определения срок, производството по делото ще бъде прекратено, а жалбата – оставена без разглеждане, допълниха още от съда.

Варненските ВиК и ЕРП да намерят начин да спрат тока и водата на незаконните сгради в Баба Алино

Припомняме, че „Електроразпределение Север“ АД на 27 август прекъсна електрозахранването на пет от постройките в местността. По-късно от „Форест клуб Варна“ ООД излязоха с позиция, че токът е спрян без предварително уведомление. Според дружеството без електрозахранване са останали около 30 абонати.